Trivy Trivy Saône-et-Loire, Trivy Spectacle Enfant Noël Merveille Trivy Trivy Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Trivy

Spectacle Enfant Noël Merveille Trivy, 11 décembre 2021, Trivy. Spectacle Enfant Noël Merveille Trivy

2021-12-11 – 2021-12-11

Trivy Saône-et-Loire Trivy 26 EUR Notre conte Noël Merveille vous transporte dans un univers coloré et musical dans un monde féérique. Un spectacle pour petits et grands où magie, danse, humour, participation des enfants sont au programme. Déroulé du spectacle de Noël :

*14h00 : Accueil et placement en salle

*14h30 : Début du spectacle

*14h30 à 15h30 : Spectacle «Noël Merveille»

*15h30 à 16h30 : Goûter Goûter enfants et adultes : clémentines, papillotes, beignets, muffins et brownies, jus de fruits, chocolats chauds, cafés. moulindulactrivy@gmail.com +33 3 85 50 21 54 https://www.moulin-du-lac-trivy.com/ Notre conte Noël Merveille vous transporte dans un univers coloré et musical dans un monde féérique. Un spectacle pour petits et grands où magie, danse, humour, participation des enfants sont au programme. Déroulé du spectacle de Noël :

*14h00 : Accueil et placement en salle

*14h30 : Début du spectacle

*14h30 à 15h30 : Spectacle «Noël Merveille»

*15h30 à 16h30 : Goûter Goûter enfants et adultes : clémentines, papillotes, beignets, muffins et brownies, jus de fruits, chocolats chauds, cafés. Trivy

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Trivy Autres Lieu Trivy Adresse Ville Trivy lieuville Trivy