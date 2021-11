Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Spectacle enfant – Nathan longtemps Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Spectacle enfant – Nathan longtemps Saint-Brieuc, 30 novembre 2021, Saint-Brieuc. Spectacle enfant – Nathan longtemps La Passerelle, scène nationale 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

– La Passerelle, scène nationale 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Mère veilleuse

La mère parfaite n’existe pas. Nathan en sait quelque chose : quand elle n’a pas pris ses médicaments, sa maman à lui s’endort partout et oublie toujours tout… sauf « les choses importantes ». Nathan se sent important : elle ne l’a jamais oublié. Drapé de sa cape d’invincibilité, le petit garçon s’entraîne à être le premier : au ballon, au toboggan, dans la file des toilettes… Jusqu’à ce mardi d’hiver où elle oublie de venir le chercher à l’école.

Dès 5/6 ans. +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/ Mère veilleuse

La mère parfaite n’existe pas. Nathan en sait quelque chose : quand elle n’a pas pris ses médicaments, sa maman à lui s’endort partout et oublie toujours tout… sauf « les choses importantes ». Nathan se sent important : elle ne l’a jamais oublié. Drapé de sa cape d’invincibilité, le petit garçon s’entraîne à être le premier : au ballon, au toboggan, dans la file des toilettes… Jusqu’à ce mardi d’hiver où elle oublie de venir le chercher à l’école.

Dès 5/6 ans. La Passerelle, scène nationale 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse La Passerelle, scène nationale 1 Place de la Résistance Ville Saint-Brieuc lieuville La Passerelle, scène nationale 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc