Spectacle enfant – Lombric Fourchu, jardins familiaux Plédran, 22 septembre 2021, Plédran.

Spectacle enfant – Lombric Fourchu, jardins familiaux 2021-09-22 14:00:00 – 2021-09-22 14:45:00 Salle Horizon 5 Rue Jacques Prévert

Plédran Côtes d’Armor

C’est un spectacle humoristique sur le respect des sols de nos jardins et de l’eau de nos rivières.

Avec l’aide de Lombric Fourchu, le public va découvrir d’une façon ludique l’efficacité insoupçonnée de certaines plantes, le rôle étonnant de certains insectes et surtout les gestes simples qui préservent l’environnement comme le paillage et la fabrication du compost.

Musique, chanson et marionnettes à partir de 5 ans.

+33 2 96 42 24 70

