Spectacle enfant “Le grand jeu du kiperpart” Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Spectacle enfant “Le grand jeu du kiperpart” Sanguinet, 17 août 2022, Sanguinet. Spectacle enfant “Le grand jeu du kiperpart” Salle des Fêtes Place de la Mairie Sanguinet

2022-08-17 11:00:00 – 2022-08-17 Salle des Fêtes Place de la Mairie

Spectacle fantaisiste Vous assisterez au tournage de la célèbre émission de télévision « le grand jeu du kiperpart », Dimdou et Tonix les grands gagnants de la saison dernière viennent remettre leur titre en jeu. De nombreux artistes vont venir présenter leur numéro et ils seront prêt à tout pour tenter de conquérir le coeur du public. C'est vous public qui déciderez de l'artiste que vous souhaitez gardez pour affronter le célèbre duo Dimdou et Tonix. Magicien, jongleur, marionnettiste, dresseur d'animaux mentaliste, clown, danseur, imitateur … vont rivaliser d'ingéniosité pour remporter le titre et ainsi se voir offrir une tournée mondiale dans les plus grandes salles de spectacle du monde.

