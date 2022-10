Spectacle enfant » Le croquelune », 26 novembre 2022, .

Spectacle enfant » Le croquelune »



2022-11-26 10:30:00 – 2022-11-26

La Médiathèque vous convie pour une représentation du « Croquelune ».



La Lune… elle illumine les nuits quand elle est pleine. Quand elle n’est pas là, tout fait peur, chaque mouvement, chaque petit bruit. Et puis le mystère revient. Elle réapparait toute mince, toute fine. Et jour après jour, elle prend du « bidon » dans son cycle infini. D’où naît la Lune ? D’une graine de Lune ? Et quand elle est bien grosse, nous donne bien envie d’en croquer un petit morceau…



Le Croquelune savoure et déguste cet astre, comme un gâteau bien moelleux… Peur des monstres ? Peur du noir ? De l’inconnu ? Soyez rassurés, il y a toujours un géant pour nous protéger, pour soigner nos nuits tourmentées et accompagner nos rêves.



À travers ce conte poétique, sorti tout droit de la « mythologie » enfantine, Valeria Emanuele nous invite à découvrir un univers inquiétant : celui des peurs propres à l’enfance.



Jeux de lumières et ombres colorées, marionnettes et musique : tout est là pour flatter les 5 sens. Place aux émotions du spectacle vivant !



Sur réservation.

« Le croquelune » un spectacle de la compagnie « Les Têtes de bois ».

+33 4 90 73 30 51

