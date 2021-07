Aussois Aussois Aussois, Savoie Spectacle enfant: « French Coin Coin Circus » Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

Spectacle enfant: « French Coin Coin Circus » Aussois, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Aussois. Spectacle enfant: « French Coin Coin Circus » 2021-07-15 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-15 18:30:00 18:30:00 La Place La Place du village

Aussois Savoie Venez découvrir d’impromptus dompteurs de canards.

Dressage de palmipèdes, prouesses acrobatiques et autres illusions de basse-cour.

Nos deux dresseurs ne sont pas au bout de leurs surprises, car le plus impertinent est parfois le plus intrépide… dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Lieu Aussois
Adresse La Place La Place du village
Ville Aussois