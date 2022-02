Spectacle enfant : enquête théâtrale D Lis 2 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Spectacle enfant : enquête théâtrale D Lis 2 Lège-Cap-Ferret, 19 février 2022, Lège-Cap-Ferret. Spectacle enfant : enquête théâtrale D Lis 2 Rue des Ecoles Médiathèque de Petit Piquey Lège-Cap-Ferret

2022-02-19 – 2022-02-19 Rue des Ecoles Médiathèque de Petit Piquey

Lège-Cap-Ferret Gironde Plusieurs faits inhabituels se sont produits à la médiathèque. Il semblerait que des ouvrages aient été littéralement pillés ! Deux expertes de la police scientifique nous emmènent sur la scène de crime pour élucider cette énigme.

Spectacle présenté par la compagnie Divers Sens.

