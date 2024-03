Spectacle enfant en breton An Daou Dangi Salle Toull Kog Landerneau, mercredi 27 mars 2024.

An Daou Dangi Tangi Merien et Tangi Le Gall-Carré.

« Ar boufoun hag an ozhac’h »

Il y a fort longtemps vivaient dans un château, un bouffon excentrique et un vieux bonhomme ronchon. Trop de la chance selon vous ? Eh bien non… Il n’y avait qu’eux dans le domaine. Un terrible dragon avait fait fuir le peuple. Pour permettre au bouffon de chanter de nouvelles balades, une seule solution devenir chevalier et vaincre l’animal féroce. Pas si facile… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27 11:00:00

Salle Toull Kog Rue André Millour

Landerneau 29800 Finistère Bretagne tiarvrolandernedaoulaz@gmail.com

