Spectacle enfant dans les bois » Tous est permis » 2021-08-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-03 18:00:00 18:00:00 Place de l'Office de Tourisme – Méribel Mottaret Méribel Mottaret

Les Allues Savoie

Les Allues Savoie Deux comparses à bretelles, alter ego d’une même folie, débarquent avec leurs marionnettes et leurs valises à roulettes.

Ils déploient l’étrange décor de leur théâtre sensibles et à cœurs ouverts, ils déroulent le drame d’une fable sylvestre intemporelle. info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 https://ciedubruitdanslatete.com/dans-les-bois-tout-est-permis/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

