Spectacle Enfant – An Daou Dangi Salle Toull Kog Landerneau, mercredi 27 mars 2024.

Spectacle Enfant – An Daou Dangi Spectacle Enfant – An Daou Dangi – Ar boufoun hag an ozhac’h Mercredi 27 mars, 10h00 Salle Toull Kog Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T10:00:00+01:00 – 2024-03-27T11:00:00+01:00

Spectacle Enfant

An Daou Dangi – Tangi Merien et Tangi Le Gall-Carré

« Ar boufoun hag an ozhac’h »

Il y a fort longtemps vivaient dans un château, un bouffon excentrique et un vieux bonhomme ronchon. Trop de la chance selon vous ? Eh bien non… Il n’y avait qu’eux dans le domaine. Un terrible dragon avait fait fuir le peuple. Pour permettre au bouffon de chanter de nouvelles balades, une seule solution : devenir chevalier et vaincre l’animal féroce. Pas si facile…

Mercredi 27 mars

10h

Landerneau – Salle Toull Kog

Prix Libre

Salle Toull Kog Rue André Millour, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne