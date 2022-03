Spectacle “En toute simplicité” L’Oscillo-théâtroscope, 17 juin 2022, Cenon.

Spectacle “En toute simplicité”

L’Oscillo-théâtroscope, le vendredi 17 juin à 20:45

_« En Toute simplicité » est un vagabondage, une invitation au voyage, une balade teintée de ballades, au pays des mots, des maux et des aime-mots, Du Bigbang à « Qu’en sera-t-il demain ? », Avec amour, humour et dérision, raison et déraison, voire sagesse folle ou folle sagesse. C’est selon, c’est nous, c’est vous, c’est toi, c’est moi. C’est l’autre, qu’on regarde, xénophobe ou xénophile, c’est soi-même, en soi m’aime ou soi haine. C’était hier, et c’est déjà demain. Et ce sera présent, un truc qu’on s’offre en partage, Parce que présent est le plus joli des synonymes du mot… Cadeau…_

10€

La Compagnie Humaine, vous invite à découvrir son spectacle “en toute simplicité” son spectacle à l’Oscillothéâtre.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



