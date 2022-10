Spectacle : en t’attendant Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Spectacle : en t’attendant Thann, 9 novembre 2022, Thann. Spectacle : en t’attendant

51 rue kléber Thann Haut-Rhin

2022-11-09 10:00:00 – 2022-11-19 11:00:00 Thann

Haut-Rhin EUR Un spectacle qui mêle danse, L.S.F et marionnettes. Le spectateur accompagne la grossesse d’une maman qui regarde la nature qui, comme elle, se transforme. On voit tout d’abord une chenille se métamorphoser en papillon, des têtards qui deviennent grenouilles, des fleurs devenir fruits. Chaque modification est l’occasion d’une première initiation à la nature, un nuancier et un imagier qui révèlent une surprise à chaque fois, dont la dernière annonce la naissance de l’enfant, et le début d’une nouvelle suite de découvertes à faire avec lui.¿ Un spectacle qui mêle danse, L.S.F et marionnettes. Le spectateur accompagne la grossesse d’une maman qui regarde la nature qui, comme elle, se transforme. Thann

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse 51 rue kléber Thann Haut-Rhin Ville Thann lieuville Thann Departement Haut-Rhin

Thann Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann/

Spectacle : en t’attendant Thann 2022-11-09 was last modified: by Spectacle : en t’attendant Thann Thann 9 novembre 2022 51 rue Kléber Thann Haut-Rhin Haut-Rhin Thann

Thann Haut-Rhin