Florensac Hérault Mercredi 29 Septembre à 17h : “En route vers le zéro déchet”, spectacle écolo et musical ou comment être sensibilisé avec humour…

Mercredi 29 Septembre à 17h : "En route vers le zéro déchet", spectacle écolo et musical ou comment être sensibilisé avec humour…

Spectacle Familial

mediatheque@ville-florensac.fr +33 4 67 39 89 62

