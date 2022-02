Spectacle : En réalités Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise Aisne Guise 7 7 10 Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Comment la société, les institutions, les médias déterminent-t-ils vos comportements et votre vision du monde ? Comment existez-vous au milieu de ces déterminaisons sociales si puissantes ? La jeune compagnie Courir à la Catastrophe nous plonge au coeur d'une enquête sociologique telle que Pierre Bourdieu a pu en conduire, et nous entraîne dans de vertigineuses interrogations. Que choisir parmi tous les témoignages récoltés ? Qui est responsable de quoi dans notre système ? comment vivre la différence sociale ? Chacun à sa façon, vivant des formes d'exclusion… En esquisse de réponse, les comédien·nes s'avouent fragiles, ignorant·es, et incarnent une autre idée de la force, la réussite, la beauté. Venez enquêter avec eux !!

