Médiathèque de Sartrouville, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

À la tombée de la nuit, quand les enfants viennent de revêtir leur pyjama et sont tranquillement installés, les conteurs de la Cie Didier Delcroix Théâtre Uvol s’apprêtent, avec leurs histoires, à les faire frémir de peur ! Sorcières, ogres, monstres, crêpes et chocolat chaud, tous les moyens sont bons pour vous plonger dans un univers effrayant tout en douceur ! À voir et à écouter sans modération !

nombre limité de places disponibles

Médiathèque de Sartrouville 9 place des Fusillés 78500 Sartrouville

