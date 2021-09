Sainte-Tréphine Square Joseph Lenglier Morbihan, Sainte-Tréphine Spectacle en plein air “Napoléon, ombres et lumières d’un destin d’exception” Square Joseph Lenglier Sainte-Tréphine Catégories d’évènement: Morbihan

Square Joseph Lenglier, le samedi 18 septembre à 21:30

En 1805, l’empereur Napoléon Ier validait les plans d’un tout nouveau quartier à construire au sud de la petite cité de Pontivy, alors dénommée Napoléonville. L’année 2021 marque le bicentenaire de la mort de l’empereur. A cette occasion, les élus de la ville de Pontivy ont souhaité proposer au public un divertissement grand public sur fond historique napoléonien. Créé par Vos Nuits Etoilées de Pluméliau, ce spectacle son, lumière et vidéo aura lieu en plein air, dans le square Lenglier, autour de l’église Saint-Joseph réalisée grâce au soutien financier du neveu de Napoléon Ier, l’empereur Napoléon III ! Le temps d’une soirée, l’église et le square s’animeront de musiques et d’effets lumineux, et une partie de l’histoire du « petit caporal » sera contée sur un écran géant. Spectacle à 21h30. Accueil du public à partir de 20h30. _Spectacle conçu par_ [_Vos Nuits Etoilées_](https://www.vosnuitsetoilees.fr/) _de Pluméliau._ _Informations : Vos Nuits Etoilées au 02 97 51 83 86 ou_ _Mairie de Pontivy au 02 97 25 00 33_

Sans réservation. Jauge limitée. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Spectacle vidéo, son et lumière / Le square Lenglier s’anime le temps d’une soirée pour vous faire découvrir une partie de l’histoire de Napoléon Bonaparte. Square Joseph Lenglier Square Joseph Lenglier, 56300,Pontivy Sainte-Tréphine Morbihan

2021-09-18T21:30:00 2021-09-18T22:30:00

