Spectacle en plein air « Les pieds tanqués » Serres-Castet

Serres-Castet

Spectacle en plein air « Les pieds tanqués » 2021-07-03 – 2021-07-03 Parc Liben Chemin de Liben

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet 5 5 EUR Bulle d’air avec la Cie Emergente – Théâtre de Société (dès 14 ans).

Une partie de pétanque, son langage, ses bons mots, et quatre personnages avec une déchirure secrète, un lien avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité, mais chacun a à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les unit.

Sur réservation. Bulle d’air avec la Cie Emergente – Théâtre de Société (dès 14 ans).

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Étiquettes évènement : Autres Lieu Serres-Castet Adresse Parc Liben Chemin de Liben Ville Serres-Castet lieuville 43.38295#-0.37042