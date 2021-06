Serres-Castet Serres-Castet 64121, Serres-Castet Spectacle en plein air – En éventail Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: 64121

Spectacle en plein air – En éventail 2021-06-12 – 2021-06-12 Rue du Luy de Béarn Parc de la Laïcité

Avec la compagnie « Five Foot Fingers » cirque déjanté. Cabaret Cirque de haute volée, une création collective hautement démocratique, tous les orteils ensemble dans la même chaussure. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-Sur-Marne, mêlant l'esthétique des grands cabarets américains avec la French Camembert touch : Ça claque un max, ça pue un peu, mais c'est bon !

+33 5 59 33 11 66

Serres-Castet
Adresse Rue du Luy de Béarn Parc de la Laïcité
Ville Serres-Castet