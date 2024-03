SPECTACLE EN PLEIN AIR « DE BRIC ET DE BROC » MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, dimanche 14 juillet 2024.

SPECTACLE EN PLEIN AIR « DE BRIC ET DE BROC » MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Ne manquez pas ce rendez-vous inattendu en plein air. « Déformer le réel pour libérer l’imaginaire et inviter à rêver le monde différemment » voici l’invitation de la compagnie Balancîme !

Coincés là, dans ce monde depuis toujours, comme des lions en cage ; dorée parce que rassurante ; rassurante parce que connue, ils s’occupent, faisant passer le temps, comme ils peuvent. Lui, Cagoule, avec ses briques, construit et déconstruit encore et encore. Elle, Estreposa, dans son coin, fait des bulles qui s’envolent et s’échappent, quand elle ne le peut pas.

Mais aujourd’hui, ils découvrent un nouvel objet dans leur quotidien. Estreposa y pose un pied, une main, un regard, tout son corps. Elle se retrouve projetée à la frontière et commence à entrevoir un autre possible. Elle semble enfin voir de l’autre côté de leur monde jusqu’à pouvoir voir que la lune se lève pour s’installer, là, à leurs côtés.

Ils y voient un message, un nouveau possible. Décrocher la lune semble devenir l’évidence. À tour de rôle, ils essayent mais n’y arrivent pas. Et s’aidant l’un l’autre, à deux, y arriveront-ils ? Quelles conséquences cela aura-t-il ?

Ce spectacle, tout public, vous est proposé par la compagnie Balancîme.

Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 16:00:00

fin : 2024-07-14

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

