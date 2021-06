Spectacle en plein air : « Carmen » – Mercredi 30 juin Château de Pibrac, 30 juin 2021-30 juin 2021, Pibrac.

Spectacle en plein air : « Carmen » – Mercredi 30 juin

Château de Pibrac, le mercredi 30 juin à 21:00

Après cette longue période d’arrêt forcé, Vocalya est heureux de pouvoir enfin vous proposer son adaptation scénique de « Carmen », le célébrissime opéra de Georges Bizet. Cette représentation aura lieu en plein air au Château de Pibrac, dans son cadre si propice au partage artistique (si le temps ne le permettait pas, le spectacle serait donné à la salle polyvalente de Pibrac). Carmen est un opéra-comique en quatre actes, sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle « Carmen », de Prosper Mérimée. Créée le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique, l’œuvre ne rencontra pas le succès escompté, ce qui affecta beaucoup le compositeur. On peut penser que l’image de Carmen, femme libre, choqua beaucoup le public de l’époque. Bizet a pris une revanche posthume éclatante, puisque Carmen est aujourd’hui l’un des opéras les plus joués dans le monde. L’intrigue – A Séville, en Espagne, Carmen, une jeune bohémienne rebelle et séductrice, déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Elle se fait arrêter. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Par amour pour elle, il va déserter et rejoindre les contrebandiers. Mais Carmen, très vite, va s’éloigner de lui et succomber aux charmes d’un célèbre torero. Don José, fou de désespoir et dévoré par la jalousie, la frappe à mort avec un poignard. Les directions vocale et musicale du spectacle seront assurées par Annelyse ARAGOU, artiste lyrique et professeur de chant de conservatoire, qui interprètera aussi le rôle-titre de Carmen. Le spectacle sera accompagné au piano par Frédéric FAURE et Valérie BUGNAS, également professeurs de conservatoire La mise en scène sera assurée par Nathalie BAROLLE, metteur en scène et artiste aux multiples talents. Les notes de musiques n’en peuvent plus d’avancer masquées et la troupe de Vocalya est plus motivée que jamais à vous faire partager ce rendez-vous unique qui fera vibrer votre oreille et briller vos yeux sans écran interposé devant un des plus grands chefs d’œuvres de la musique vocale ! Alors, réservez dès à présent votre place. Infos : [vocalya.canalblog.com](http://vocalya.canalblog.com/)

Sur réservation

D’après Georges Bizet

Château de Pibrac 2 Rue de la Gare, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T23:00:00