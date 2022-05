SPECTACLE : EN MARGE Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Et si les chemins de traverse étaient les plus grisants ? En Marge ! la nouvelle création de Joris Mathieu, est l'occasion de faire un pas de côté le temps d'une soirée. Comme à son habitude, le directeur du TNG trouve son inspiration dans Le Loup des steppes d'Hermann Hesse, qui a bercé son adolescence. À terre, un homme se lève soudain et se lance dans un improbable stand-up. Son flow a la puissance d'un cri d'où s'échappe un concentré de ces 80 dernières années. Face à lui, un mur d'écrans déverse, au rythme de mélodies samplées, des cascades d'images qui n'ont cessé de nous abreuver. En Marge ! est une fiction d'aujourd'hui qui interroge la complexité de trouver son identité, sa place au sein du groupe, dans un monde devenu difficile à suivre. Porté par une mise en scène pop et un impressionnant dispositif scénique, En marge ! vous invite à vous retrouver au pied du mur pour observer et percevoir, derrière la tragédie de nos vies, ce qui n'est peut-être qu'une vaste comédie.

