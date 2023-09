Spectacle en kamishibaï : Noël, qui es-tu ? Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle en kamishibaï : Noël, qui es-tu ? Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public enfants. gratuit

Venez découvrir un spectacle féérique en kamishibaï par la Compagnie Les dents et au lit… L’accord parfait entre conte et théâtre dans un spectacle à mi-chemin entre le songe et la féérie ! C’est bientôt Noël. Petit lapin s’endort avec cette question en tête : “ Qu’est ce que c’est Noël ? ” Une tempête de neige ouvre la fenêtre de son terrier en plein milieu de

la nuit. Il décide de sortir. Sur son chemin, il rencontre des

personnages de contes comme le Petit Prince ou Boucle d’or. Rêve ou réalité ? L’histoire de Noël vous sera contée avec un butaï (petit théâtre en bois) comportant les illustrations de Pointilleuse. Par la Compagnie Les dents et au lit. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

