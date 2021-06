Plougonver Plougonver Côtes-d'Armor, Plougonver Spectacle en Gare de Plougonver Plougonver Plougonver Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougonver

Spectacle en Gare de Plougonver Plougonver, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Plougonver. Spectacle en Gare de Plougonver 2021-07-04 14:30:00 – 2021-07-04 17:00:00 Rue de la Gare Gare de Plougonver

Plougonver Côtes d’Armor Plougonver Un Dimañch peut en cacher un autre. Spectacle tout public à la gare de Plougonver: MARIONNETTES À FIL, MUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE, CONTES… Avec le collectif Autre Direction et Mahlel & Malika. Buvette sur place – Goûter (crêpes) +33 2 96 21 69 41 Un Dimañch peut en cacher un autre. Spectacle tout public à la gare de Plougonver: MARIONNETTES À FIL, MUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE, CONTES… Avec le collectif Autre Direction et Mahlel & Malika. Buvette sur place – Goûter (crêpes) dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougonver Étiquettes évènement : Autres Lieu Plougonver Adresse Rue de la Gare Gare de Plougonver Ville Plougonver lieuville 48.48213#-3.37836