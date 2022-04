Spectacle « En fuite ! Confessions d’une libraire » Besançon, 24 avril 2022, Besançon.

Spectacle « En fuite ! Confessions d’une libraire » La Citadelle Chapelle Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

2022-04-24 – 2022-04-24 La Citadelle Chapelle Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon Doubs

EUR 0 0 Spectacle « En fuite ! Confessions d’une libraire »

Dans le cadre de la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Le 24 avril à 15 h

Lecture scénique d’après le récit de Françoise Frenkel Rien où poser sa tête (Genève, 1945 ;

Gallimard, Paris, 2015).

Compagnie Golem théâtre. Adaptation: Michal Laznovsky. Avec : Frederika Smetana, Bruno

La Brasca et Philippe Vincenot

Juive d’origine polonaise, Françoise Frenkel a ouvert la première librairie française à Berlin

en 1921. En 1939, fuyant la menace nazie, elle rejoint Paris, puis Avignon, Vichy, Nice et

Grenoble pour tenter de passer en Suisse. Son récit retrace ce périple avec émotion. Elle y

Vacances de Printemps :

Les rendez-vous de la Citadelle de Besançon

dresse le portrait de personnages croisés au cours de son parcours et rend hommage à celles

et ceux qui l’ont aidée.

Lieu : Chapelle Saint Etienne / Gratuit / Tout public à partir de 12 ans / Réservation en ligne

(www.citadelle.com / Rubrique Billetterie) ou par téléphone au 03 81 87 83 33.

Spectacle « En fuite ! Confessions d’une libraire »

Dans le cadre de la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation

Le 24 avril à 15 h

Lecture scénique d’après le récit de Françoise Frenkel Rien où poser sa tête (Genève, 1945 ;

Gallimard, Paris, 2015).

Compagnie Golem théâtre. Adaptation: Michal Laznovsky. Avec : Frederika Smetana, Bruno

La Brasca et Philippe Vincenot

Juive d’origine polonaise, Françoise Frenkel a ouvert la première librairie française à Berlin

en 1921. En 1939, fuyant la menace nazie, elle rejoint Paris, puis Avignon, Vichy, Nice et

Grenoble pour tenter de passer en Suisse. Son récit retrace ce périple avec émotion. Elle y

Vacances de Printemps :

Les rendez-vous de la Citadelle de Besançon

dresse le portrait de personnages croisés au cours de son parcours et rend hommage à celles

et ceux qui l’ont aidée.

Lieu : Chapelle Saint Etienne / Gratuit / Tout public à partir de 12 ans / Réservation en ligne

(www.citadelle.com / Rubrique Billetterie) ou par téléphone au 03 81 87 83 33.

La Citadelle Chapelle Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

dernière mise à jour : 2022-04-07 par