Spectacle » En fer et contre tous ; Gustave Eiffel » Fronsac, 6 mai 2022, Fronsac.

Spectacle » En fer et contre tous ; Gustave Eiffel » Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-05-06 – 2022-05-06 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 16 20 Prix du meilleur auteur 2018 Avignon !

Ce spectacle plonge les spectateurs dans la Révolution industrielle et le XIXème siècle avec ses grands bouleversements industriels et sociaux (début du monde ouvrier et du patronat), avec l’évocation de quelques uns de ses grands hommes et leurs formidables inventions.

Nous y comprendrons la société de l’époque et ses enjeux, à travers les problématiques de Gustave Eiffel, génie de l’architecture métallique qui a traversé plusieurs enjeux majeurs : grèves d’ouvriers, élévation du plus haut monument du monde, mort prématurée de sa femme. On y partage également l’obstination humaine et professionnelle d’un simple humain.

Alexandre-Delimoges

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

