Spectacle en famille – La Directrice de Théâtre avec l’Orchestre de chambre de Paris Philharmonie de Paris, 4 juin 2022, Paris. Le samedi 04 juin 2022

de 18h00 à 19h10

. payant Enfant jusqu’à 15 ans: 10€ Adulte: 14€

Mozart et l’opéra accessibles aux enfants… sans ennuyer leurs parents ? C’est le défi que relève la metteure en scène Mirabelle Ordinaire avec une adaptation française d’un joyeux joyau en un acte, où la vie artistique se raconte comme une comédie bouffonne. La Directrice de théâtre Le spectacle, inspiré du Directeur de théâtre de Mozart, dépeint avec amusement les déboires d’une troupe de théâtre et s’amuse avec les airs de Der Schauspieldirektor, Les Noces de Figaro, La Flûte enchantée, Così fan tutte, Don Giovanni, qui seront chantés en français. Une façon ludique de faire découvrir l’opéra aux plus jeunes, dans le cadre exceptionnel de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie ! Un moment en famille et pour tous ! Place enfant jusqu’à 15 ans : 10 €

Place adulte : 14 € Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/la-directrice-theatre/ 09 70 80 80 70 billetterie@ocparis.com https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/la-directrice-theatre/

