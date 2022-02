Spectacle en famille avec ALBA Duo (Voix-Guitare) Tonneins, 1 mars 2022, Tonneins.

Spectacle en famille avec ALBA Duo (Voix-Guitare) La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-03-01 20:00:00 – 2022-03-01 21:30:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

EUR 0 0 – 1ère partie par les élèves du Collège Germillac.

– Spectacle en famille avec ALBA Duo (Voix-Guitare) https://albadelmont.com/ Alba, c’est un caractère. Une présence pétillante. Une voix chaleureuse, puissante, envoûtante. Un dialogue constant avec la guitare qui l’accompagne, et qu’elle accompagne. Avec ses mélodies et textes originaux portés par un timbre aux accents « almodovariens », Alba s’inscrit dans la lignée des cantautores espagnols et chante avec force et sensibilité les fractures, la quête de la liberté, et la renaissance. Le projet musical est né de la rencontre entre deux auteurs compositeurs de chanson française, dans la cour de création des « Rencontres d’Astaffort » présidées par Francis Cabrel.

– Tout Public

– Durée : 1h30

– Tarif A

Spectacle en famille avec ALBA Duo (Voix-Guitare) https://albadelmont.com/ Avec ses mélodies et textes originaux portés par un timbre aux accents «almodovariens».

+33 5 53 84 50 88

– 1ère partie par les élèves du Collège Germillac.

– Spectacle en famille avec ALBA Duo (Voix-Guitare) https://albadelmont.com/ Alba, c’est un caractère. Une présence pétillante. Une voix chaleureuse, puissante, envoûtante. Un dialogue constant avec la guitare qui l’accompagne, et qu’elle accompagne. Avec ses mélodies et textes originaux portés par un timbre aux accents « almodovariens », Alba s’inscrit dans la lignée des cantautores espagnols et chante avec force et sensibilité les fractures, la quête de la liberté, et la renaissance. Le projet musical est né de la rencontre entre deux auteurs compositeurs de chanson française, dans la cour de création des « Rencontres d’Astaffort » présidées par Francis Cabrel.

– Tout Public

– Durée : 1h30

– Tarif A

©AlbaDelMont

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

dernière mise à jour : 2022-01-28 par