Spectacle en espace public “Sous les pavés” – Dimanche 12 septembre Mairie, 12 septembre 2021, Mondonville.

Mairie, le dimanche 12 septembre à 16:00

**Pass sanitaire et masque obligatoires** Dans le cadre de l’ouverture et artistique et de la première édition “EXIT”, l’Usine (Centre National des arts de la rue et de l’espace public dans toutes ses diversités) et la ville d’Aussonne, soucieuse d’offrir à ses habitantes et habitants une programmation culturelle riche et variée, se sont rapprochées afin d’accueillir et de mutualiser leurs moyens pour programmer le spectacle de rue “Sous les Pavés” de la compagnie CIA. **_Gratuit_**

Sur réservation

Par l’Usine – Création de la compagnie CIA

Mairie 15 Avenue de la République, 31700 Mondonville Mondonville Haute-Garonne



