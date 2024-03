Spectacle en déambulation « Résonnances » de la Cie du Courcirkoui Musée de la distillerie Barrême, samedi 1 juin 2024.

Spectacle en déambulation « Résonnances » de la Cie du Courcirkoui Spectacle en déambulation « Résonnances » de la Cie du Courcirkoui Samedi 1 juin, 15h30 Musée de la distillerie Renseignements au 06 79 01 78 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Spectacle en déambulation « Résonnances » de la Cie du Courcirkoui

https://courcirkoui.com/resonance/

Musée de la distillerie Les condamines 04330 BARREME Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0679017825 http://www.secrets-de-fabriques.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795246378 [{« link »: « https://courcirkoui.com/resonance/ »}] De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s’élance dans le ciel ? Il s’agit d’une distillerie de plantes à parfum, et principalement de lavande. Elle est construite en 1905 par une société allemande implantée internationalement.

Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine et à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil. Ouvert : avril-mai-juin : WE, ponts et jours fériés, juillet-16 septembre : tlj (10h-13h, 14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. /Parking sur place/boutique du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.

©Verdon Pictures