Nombre de places limité, sur inscription.

Lactora est en effervescence : l’autel votif dédié à la famille impériale a été brisé ! Le consul Veritus Legus chargé de l’enquête va explorer les lieux.

Pour la nuit des musées, le musée propose une animation tout public, de 7 à 77 ans, spécialement créée pour le musée archéologique de Lectoure par 4 membres de l’association Grottes et Archéologie qui anime depuis plusieurs années avec succès les journées nationales de l’archéologie : Le mystère des deux cornes, petite histoire de Lactora.

Lactora est en effervescence : l’autel votif dédié à la famille impériale a été brisé ! Deux magistrats de la ville et le grand prêtre de Cybèle ont disparu. Le consul Veritus Legus chargé de l’enquête va explorer les lieux. Aidez-le à faire toute la lumière sur cette énigme dans l’ombre de Jupiter… Une histoire déambulatoire dans le musée remplie de mystère, de drame et d’humour pour petits et grands !

Circulez ! Il y a à voir…dans le réseau des musées du Gers et à l’abbaye de Flaran. Installé dans les caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, le musée archéologique de Lectoure présente des collections gauloises et gallo-romaines, qui se distinguent notamment par une collection d’autels de culte dits “tauroboliques”, du II-IIIe siècle de notre ère.

Limited number of places, upon registration. Saturday 14 May, 18:30, 20:00

Circulate! There is to see…in the network of museums of the Gers and at the Abbey of Flaran. Housed in the vaulted cellars of the former episcopal palace, the archaeological museum of Lectoure presents Gallic and Gallo-Roman collections, which are distinguished in particular by a collection of shrines known as “taurobolic”, of the II-III century AD.

Para la noche de los museos, el museo propone una animación todo público, de 7 a 77 años, especialmente creada para el museo arqueológico de Lectoure por 4 miembros de la asociación Grottes et Archéologie que anima desde hace varios años con éxito las jornadas nacionales de la arqueología: El misterio de los dos cuernos, pequeña historia de Lactora.

Lactora está en efervescencia: ¡el altar votivo dedicado a la familia imperial ha sido roto! Dos magistrados de la ciudad y el sumo sacerdote de Cibeles han desaparecido. El cónsul Veritus Legus encargado de la investigación va a explorar el lugar. Ayúdale a arrojar toda la luz sobre este enigma a la sombra de Júpiter… ¡Una historia ambulatoria en el museo llena de misterio, drama y humor para grandes y pequeños!

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Número limitado de plazas, previa inscripción. Sábado 14 mayo, 18:30, 20:00

Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure, France 32700 Lectoure Occitanie