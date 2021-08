Spectacle “En criant sans faire trop de bruit” Saint-Michel-de-Fronsac, 28 août 2021, Saint-Michel-de-Fronsac.

Spectacle “En criant sans faire trop de bruit” 2021-08-28 18:30:00 – 2021-08-28 19:15:00 Lieu-dit Château Cassagne Château Cassagne Haut Canon

Saint-Michel-de-Fronsac Gironde Saint-Michel-de-Fronsac

Création à la frontière des disciplines. Ce spectacle prend comme point de départ le thème de la solitude et nous amène

avec humour dans un univers singulier, rempli de poésie et originalité. Un spectacle intimement universel…

Prix du « meilleur spectacle » au Festival International de Valladolid.

“Tout en sincérité, voici un spectacle à la frontière du théâtre, de la danse et du cirque, montrant un homme dans sa fragilité. Un spectacle sensible qui fait appel à l’imagination. À voir absolument.”

Durée : 45 min. – Spectacle tout public

Découverte ludique du Terroir autour du Château avec l’association Zygolibri à 16h30 sur réservation au 06 62 37 82 93 ou par mail : thierryfaye1@orange.fr

Dégustation offerte par le Château et restauration sur place (sous réserve)

Culture en Fronsadais

