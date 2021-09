Bélaye Bélaye Bélaye, Lot Spectacle : ” En Compagnie des Poètes, de Clément Marot à Boris Vian” Bélaye Bélaye Catégories d’évènement: Bélaye

Spectacle : " En Compagnie des Poètes, de Clément Marot à Boris Vian" 2021-09-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-25 21:45:00 21:45:00

Bélaye

Bélaye Lot 10 EUR Cette création déroule 18 poèmes, mis en musique par Claude Préchac, compositeur lotois connu et guitariste professionnel, et interprétés par Emma Staël et Jean-Pierre Staquet, tous deux chanteurs et comédiens.

Les poèmes choisis évoquent tour à tour l’amour, la nature, la nostalgie, l’humour, l’espoir, la liberté… bref, tout ce qui a toujours inspiré les poètes, tout ce qui fait le sel de la vie. Leurs auteurs, hommes ou femmes, de la Renaissance, du 19 ème et du 20 ème siècle sont pour certains célèbres : Clément Marot (né à Cahors), Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Pierre Mac Orlan, Paul verlaine ou Boris Vian… d’autres sont moins célèbres mais tout aussi poètes.

Chacun d’eux est brièvement présenté avant d’être interprété. isatagaud@gmail.com +33 6 12 15 02 76 @Montetagaud dernière mise à jour : 2021-09-14 par

