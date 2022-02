SPECTACLE EN CHANTIER « MOON, CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES » – CIE BARKS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SPECTACLE EN CHANTIER « MOON, CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES » – CIE BARKS Le Mans, 17 février 2022, Le Mans. SPECTACLE EN CHANTIER « MOON, CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES » – CIE BARKS Rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans

2022-02-17 – 2022-02-17 Rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire

Le Mans Sarthe Présentation publique d’une étape de travail du prochain spectacle « Moon, cabinet de curiosités lunaires », par la compagnie Barks (spectacle en création, sortie mars 2022).

La compagnie Barks est accueillie en résidence à la Chapelle de l’Oratoire du 7 au 18 février 2022 par le Pôle Cirque Le Mans UN SPECTACLE EN CHANTIER, C’EST QUOI ?

C’est la présentation d’une étape de travail d’un spectacle de cirque en cours de création. À la fin d’une période de résidence au Mans (à la Cité du Cirque ou ailleurs), les artistes montrent leur travail pour expérimenter et recevoir les réactions du public. Venir à un spectacle en chantier, c’est rencontrer une équipe artistique, entrer dans la fabrique du cirque contemporain, se laisser surprendre et pouvoir donner ses impressions. Présentation publique d’une étape de travail du prochain spectacle « Moon, cabinet de curiosités lunaires », par la compagnie Barks (spectacle en création, sortie mars 2022).

La compagnie Barks est accueillie en résidence à la Chapelle de l’Oratoire du 7 au 18 février 2022 par le Pôle Cirque Le Mans UN SPECTACLE EN CHANTIER, C’EST QUOI ?

C’est la présentation d’une étape de travail d’un spectacle de cirque en cours de création. À la fin d’une période de résidence au Mans (à la Cité du Cirque ou ailleurs), les artistes montrent leur travail pour expérimenter et recevoir les réactions du public. Venir à un spectacle en chantier, c’est rencontrer une équipe artistique, entrer dans la fabrique du cirque contemporain, se laisser surprendre et pouvoir donner ses impressions. Rue Montesquieu Chapelle de l’Oratoire Le Mans

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Rue Montesquieu Chapelle de l'Oratoire Ville Le Mans lieuville Rue Montesquieu Chapelle de l'Oratoire Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

SPECTACLE EN CHANTIER « MOON, CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES » – CIE BARKS Le Mans 2022-02-17 was last modified: by SPECTACLE EN CHANTIER « MOON, CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES » – CIE BARKS Le Mans Le Mans 17 février 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe