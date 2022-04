SPECTACLE EN CHANTIER ” LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX ” – CIE BARAKA Le Mans, 13 mai 2022, Le Mans.

SPECTACLE EN CHANTIER ” LAISSEZ LES POIREAUX DERRIÈRE LES BARREAUX ” – CIE BARAKA Rue de la Rochelle Chapiteau – Parc de l’Epine Le Mans

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13 Rue de la Rochelle Chapiteau – Parc de l’Epine

Le Mans Sarthe

Présentation publique d’une étape de travail du prochain spectacle « Laissez les poireaux derrière les barreux », par le Cirque Baraka (spectacle en création, sortie printemps 2023).

« Laissez les poireaux derrière les barreaux » pourrait être une expression populaire ou un adage célèbre, mais non, pas du tout… du moins pas encore !

Les trois paillasses de cette tragicomédie circassienne se retrouvent confrontées à une vie commune dans un espace réduit. Leurs relations sont guidées par les seules références au monde extérieur qu’elles possèdent avec elles : un piano et des poireaux. A partir de là, elles se créent une nouvelle vie à trois, dans laquelle les relations dominantes habituelles n’ont pas cours. Les codes se retrouvent alors brouillés et la confusion s’immisce un peu plus dans ce trouple. Le piano, seul élément du décor apparent, devient un confident de tous les instants pour chacun d’eux et un témoin de la saugrenuité de cette mascarade.

+33 2 43 47 45 54 https://www.lemansfaitsoncirque.fr/spectacles/laissez-les-poireaux-derriere-les-barreaux/

