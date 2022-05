SPECTACLE EN CHANTIER FLÂNEURS – YERKO & DENISSE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

SPECTACLE EN CHANTIER FLÂNEURS – YERKO & DENISSE
Le Mans, 20 mai 2022
Cité du Cirque, 6 Boulevard Winston Churchill

Présentation publique d'une étape de travail du prochain spectacle Flâneurs par Yerko & Denisse (spectacle en création, sortie janvier 2023). 

Flâneurs est un duo de portés acrobatiques voire un trio avec la chambre à air ! Un spectacle de résistance face à un monde qui va trop vite, inspiré par la grandeur des actions simples et les petites merveilles du quotidien, louant la beauté de la simplicité, de la pause, de la rencontre, de la valeur de chaque instant.

+33 2 43 47 45 54
https://www.lemansfaitsoncirque.fr/spectacles/flaneurs/

