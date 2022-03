SPECTACLE EN CHANTIER “DANS L’ESPACE” – CIE UN LOUP POUR L’HOMME Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SPECTACLE EN CHANTIER “DANS L’ESPACE” – CIE UN LOUP POUR L’HOMME Le Mans, 18 mars 2022, Le Mans. SPECTACLE EN CHANTIER “DANS L’ESPACE” – CIE UN LOUP POUR L’HOMME rue de Casablanca Chapiteau, parc de Casablanca Le Mans

2022-03-18 – 2022-03-18 rue de Casablanca Chapiteau, parc de Casablanca

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe Quatre acrobates appréhendent leurs relations à l’aune de phénomènes physiques, et convient différents états du bois, de la pierre et du métal pour matérialiser leur interdépendance aux lois de la nature.

Un cirque d’attraction, d’oscillation, de gravitation qui replace sans cesse l’humain face au poids de ses décisions.

De la nécessité de l’équilibre face à l’imminence du désastre. La compagnie Un loup pour l’homme est accueillie en résidence sous chapiteau, parc de Casablanca (rue de Casablanca) du 1 au 31 mars 2022 par le Pôle Cirque Le Mans. UN SPECTACLE EN CHANTIER, C’EST QUOI ?

dernière mise à jour : 2022-03-10 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse rue de Casablanca Chapiteau, parc de Casablanca Ville Le Mans

