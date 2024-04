Spectacle en chansons avec le temps Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer, dimanche 14 avril 2024.

Spectacle en chansons avec le temps Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer Calvados

L’ensemble Neuf de chœur vous propose Avec le temps après avoir débattu de qui l’emporte des paroles ou de la musique les musichanteu·r·ses se laissent le temps de le prendre autour d’une plongée en passé et avenir en compagnie de Barbara, Delerm, Bénabar, Big Flo et Oli, Aldebert et beaucoup d’autres.

Retrouvons la contrebasse perchée, les pianos à variation variable et l’accordéon nostalgique pour un spectacle

chanté pendant lequel vous ne verrez pas passer le temps présent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 20:30:00

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie info@aucharbonnormandie.com

