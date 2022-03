Spectacle en breton : Molière Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère avec Marco Lanhouarno, chansonnier des temps modernes, en première partie, puis pièce de théâtre en breton “Hi ‘ni eo Molière” (Molière par elle-même) avec Nolwenn Korbell.

Une conférencière tente de faire une conférence sur Molière. Tout commence bien mais, peu à peu, sa voix change puis devient masculine, comme si quelqu’un d’autre l’habitait…

billets en prévente à la librairie Penn da Benn

