Dans le cadre de Kalakaño, la quinzaine de la petite enfance en euskara, la Communauté d'Agglomération Pays Basque, propose le spectacle gratuit et en euskara, intitulé « Zapata berriak » de la Compagnie catalane « L'home Dibuixat ».

Spectacle de théâtre d’objets multi-primé « Zapata berriak » évoque un parcours initiatique. Un petit garçon met des nouvelles chaussures et en chemin, il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.

Public : pour les tout-petits et leur famille

