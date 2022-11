SPECTACLE – EN ATTENDANT NOËL – PATRICIA NADLER Goetzenbruck Goetzenbruck Catégories d’évènement: Goetzenbruck

Moselle Goetzenbruck La conteuse Patricia Nadler vous invite dans son salon pour écouter ses jolies histoires.

Deux séances sont prévues : 18h et 19h30

Entre temps, le Père Noël nous rendra visite ! Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place grâce à l’Association des Parents d’Elèves.

30 min. Tout public dès 5 ans.

Représentations à 18h00 et 19h30. Spectacle offert par le département de la Moselle. +33 6 85 57 53 05 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ salle socio culturelle rue d’Ingwiller Goetzenbruck

