Spectacle « En attendant les étoiles »

Auditorium Ecole de Musique Terre d’Auge Place du Tribunal Pont-l’Évêque Calvados Ecole de Musique Terre d’Auge Auditorium

Calvados Un spectacle visuel et poétique pour les tout-petits (0-4 ans) sur le thème des émotions.

Par la Compagnie Passeur de Rêve. Un spectacle visuel et poétique pour les tout-petits (0-4 ans) sur le thème des émotions.

+33 2 31 64 24 91

