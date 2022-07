Spectacle En attendant le grand soir Langon, 3 mars 2023, Langon.

Spectacle En attendant le grand soir

Avenue Élie Samson Espace Claude Nougaro Langon Gironde Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson

Langon

Gironde

15 EUR En piste ! Laquelle ? Piste du cirque, piste aux étoiles, piste de bal… celle qui apporte le bonheur du partage !

Le Grand soir est un spectacle de cirque à voir et à danser, où l’acrobatie et la passion de la danse sont envisagées comme un trait d’union, telle une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve aux côtés des circassiens, par le simple plaisir d’être ensemble.

Les portés acrobatiques s’enchaînent, les pas de danse s’en mêlent et l’on est emporté par la rythmique de la musique du DJ en bord de piste… Laissez-vous donc aller au doux vertige de la danse.

Pour toutes et tous à partir de 8 ans

Durée : 1h30

+33 5 56 63 14 45

Centre Culturel les Carmes

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon

dernière mise à jour : 2022-07-26 par