Spectacle : Emorio Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Spectacle : Emorio Martigues, 20 mai 2022, Martigues. Spectacle : Emorio Lieu exact à déterminer A Martigues Martigues

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 Lieu exact à déterminer A Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Ce spectacle met en scène une tribu moderne vivant sur ce bout de terre dans un désir commun de transformation profonde. Elle s’est réunie dans l’intention de redécouvrir sa capacité à accueillir le changement, l’inattendu, l’inconnu, l’autre…



Par les équipes de la Maison des Jeunes et de la Culture, en partenariat avec le site Pablo Picasso, le service A.H.A., la base nautique de Tholon et le lycée Langevin. Les spectateurs viennent assister à un événement majeur pour ce collectif : « la cérémonie des 3 jours », composée d’actions rituelles rythmiques, vocales, sonores, musicales, chorégraphiques, sensorielles.

Le lieu de départ est à préciser. culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90 Ce spectacle met en scène une tribu moderne vivant sur ce bout de terre dans un désir commun de transformation profonde. Elle s’est réunie dans l’intention de redécouvrir sa capacité à accueillir le changement, l’inattendu, l’inconnu, l’autre…



Par les équipes de la Maison des Jeunes et de la Culture, en partenariat avec le site Pablo Picasso, le service A.H.A., la base nautique de Tholon et le lycée Langevin. Lieu exact à déterminer A Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Lieu exact à déterminer A Martigues Ville Martigues lieuville Lieu exact à déterminer A Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Spectacle : Emorio Martigues 2022-05-20 was last modified: by Spectacle : Emorio Martigues Martigues 20 mai 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône