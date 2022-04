Spectacle : Émile, le Roi de la récup! – Cie C’est quoi le projet ? Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Victor-Malescours

Spectacle : Émile, le Roi de la récup! – Cie C’est quoi le projet ? Saint-Victor-Malescours, 20 avril 2022, Saint-Victor-Malescours. Spectacle : Émile, le Roi de la récup! – Cie C’est quoi le projet ? Saint-Victor-Malescours

2022-04-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-20 16:00:00 16:00:00

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire commune.stvictormalescours@orange.fr +33 4 71 61 05 09 http://www.saint-victor-malescours.fr/ Saint-Victor-Malescours

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Victor-Malescours Autres Lieu Saint-Victor-Malescours Adresse Ville Saint-Victor-Malescours lieuville Saint-Victor-Malescours Departement Haute-Loire

Spectacle : Émile, le Roi de la récup! – Cie C’est quoi le projet ? Saint-Victor-Malescours 2022-04-20 was last modified: by Spectacle : Émile, le Roi de la récup! – Cie C’est quoi le projet ? Saint-Victor-Malescours Saint-Victor-Malescours 20 avril 2022 Haute-Loire Saint Victor Malescours

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire