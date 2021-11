Rosporden Rosporden Finistère, Rosporden Spectacle « Embarquement immédiat » Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden

Spectacle « Embarquement immédiat » Rosporden, 15 décembre 2021, Rosporden. Spectacle « Embarquement immédiat » Rosporden

2021-12-15 – 2021-12-15

Rosporden Finistère Rosporden Dans le cadre de l’édition 2021 des Féérizzz La vagabonde c’est une caravane vintage des années 1960 réhabilitée en mini-salle de spectacle. Prenez place à son bord pour écouter des histoires du monde entier racontées par Monique Répécaud, conteuse. Un moment cosy et douillet, au cœur de l’hiver. À chaque escale, un nouveau voyage ! Horaires des représentations : 10h, 11h, 15h, 16h, 17h, 18h

Durée du conte musical : 30 minutes Sur réservation +33 2 98 59 80 42 Dans le cadre de l’édition 2021 des Féérizzz La vagabonde c’est une caravane vintage des années 1960 réhabilitée en mini-salle de spectacle. Prenez place à son bord pour écouter des histoires du monde entier racontées par Monique Répécaud, conteuse. Un moment cosy et douillet, au cœur de l’hiver. À chaque escale, un nouveau voyage ! Horaires des représentations : 10h, 11h, 15h, 16h, 17h, 18h

Durée du conte musical : 30 minutes Sur réservation Rosporden

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rosporden Autres Lieu Rosporden Adresse Ville Rosporden lieuville Rosporden