Spectacle « Elle pas princesse lui pas héros » – spectacle jeune public 2021-04-28 11:00:00 MJC 11 boulevard Camille Réaud

Théâtre de Romette. À partir de 7 ans

Deux points de vue, une seule histoire et un monde de réflexions sur ce que c’est qu’être une fille ou un garçon.

Un puzzle intimiste, une fable en deux parties sur la construction de l’identité chez l’enfant mettant en lumière les préjugés sur le genre. +33 2 98 92 10 07 Théâtre de Romette. À partir de 7 ans

