Spectacle « Elle est pas belle la Vie ! », 30 octobre 2022, .

Spectacle « Elle est pas belle la Vie ! »



2022-10-30 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-30

A 17h au foyer rural

Tarif 10€ gratuit pour les – d e10 ans et 5€ / famille de l’école de Bugeat.

Inscription par sms possible en laissant ses coordonnées et âge des participants.

L’association des « Amis du Pays de Bugeat » vous invite au spectacle « Elle est pas belle la vie », conté par Michel Gallaret accompagné de son accordéon et de sa sansula. Il y sera question d’un pêcheur et d’un génie…. « Lever du jour, la barque glisse silencieusement sur le miroir de la rivière que caresse la brume. Au ras de l’eau, d’un vol aussi lent que gracieux, un héron remonte le courant … » Léon est un fieffé pêcheur cependant ce qu’il remonte du fond de la rivière ce jour-là risque fort de lui coûter la vie. Oui, mais cet homme est un renard, un goupil vous dis-je et il n’est pas né de la dernière pluie ! »

dernière mise à jour : 2022-09-22 par