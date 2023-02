Spectacle : Elise et moi Trébry Trébry Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Trébry

Spectacle : Elise et moi, 4 mars 2023, Trébry Trébry. Spectacle : Elise et moi Salle Jean Régnier Trébry Cotes-d’Armor

2023-03-04 – 2023-03-04 Trébry

Cotes-d’Armor Trébry « Élise et moi » est une comédie en trois actes de Viviane Tardivel, jouée par la troupe des Fous à Lié. Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Faire appel à un sosie semble être la solution. Après de multiples recherches, l’heureux élu arrive à l’Élysée avec sa femme Élise et son caractère bien trempé. Il ressemble, certes, au président mais ce brave homme est agriculteur dans la vie, donc à cent mille lieues des salons de l’Élysée et de la vie présidentielle. La métamorphose est en route mais pas simple de devenir chef de l’État en un claquement de doigts ! mairiedetrebry@orange.fr +33 2 96 42 78 63 Trébry

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Trébry Autres Lieu Trébry Adresse Salle Jean Régnier Trébry Cotes-d'Armor Ville Trébry Trébry lieuville Trébry Departement Cotes-d'Armor

Trébry Trébry Trébry Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebry trebry/

Spectacle : Elise et moi 2023-03-04 was last modified: by Spectacle : Elise et moi Trébry 4 mars 2023 Côtes-d’Armor Salle Jean Régnier Trébry Côtes-d'Armor Trébry Trébry, Côtes d'Armor

Trébry Trébry Cotes-d'Armor