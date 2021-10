Spectacle : “Éliasse – Apéro Concert” Mios, 10 décembre 2021, Mios.

Spectacle : “Éliasse – Apéro Concert” 2021-12-10 19:30:00 – 2021-12-10

Mios Gironde Mios

Originaire des Comores, Éliasse mélange rythmes binaires occidentaux (blues, funk, rock) et rythmes ternaires traditionnels comoriens (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…). Ses textes, mélanges de dialectes autochtones épicés de français, anglais, malgache ou swahili, marient métaphores poétiques et points de vue. Un artiste altruiste et solaire pour un blues rock arc-en-ciel à l’identité forte.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit

Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 1er décembre

Originaire des Comores, Éliasse mélange rythmes binaires occidentaux (blues, funk, rock) et rythmes ternaires traditionnels comoriens (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…). Ses textes, mélanges de dialectes autochtones épicés de français, anglais, malgache ou swahili, marient métaphores poétiques et points de vue. Un artiste altruiste et solaire pour un blues rock arc-en-ciel à l’identité forte.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit

Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 1er décembre

+33 5 56 26 66 21

Originaire des Comores, Éliasse mélange rythmes binaires occidentaux (blues, funk, rock) et rythmes ternaires traditionnels comoriens (twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…). Ses textes, mélanges de dialectes autochtones épicés de français, anglais, malgache ou swahili, marient métaphores poétiques et points de vue. Un artiste altruiste et solaire pour un blues rock arc-en-ciel à l’identité forte.

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit

Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 1er décembre

Eliasse

dernière mise à jour : 2021-09-27 par