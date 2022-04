Spectacle Élève par le Théâtre Forum Marmande, 27 avril 2022, Marmande.

Spectacle Élève par le Théâtre Forum Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande

2022-04-27 – 2022-04-27 Petit Théâtre Allée des Tabacs

Marmande Lot-et-Garonne

EUR Nous vous proposons de venir participer au Théâtre Forum « L’ élève » par la Cie Art et Muse et Vous en tournée en aquitaine du 25 au 29 avril 2022.

Le spectacle s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans.

Les artistes sont 8 jeunes de 14 à 16 ans. Le concept « des jeunes parlent aux jeunes. »

Le spectacle est composé de 10 sketchs mêlant, théâtre, danse et chant de façons drôle, émouvante, le but étant d’être préventif sans être moralisateur.

La fin du spectacle s’ouvrira par un débat entre jeunes.

+33 5 53 93 46 49

BIJ

Petit Théâtre Allée des Tabacs Marmande

